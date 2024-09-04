Первокурсникам Тамбовского филиала Президентской академии вручили студенческие билеты

В Тамбовском филиале Президентской академии состоялось торжественное мероприятие "Привет, первокурсник!", а также встреча со студентами 2, 3, 4 курсов очной формы обучения, посвященное началу учебного года.
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