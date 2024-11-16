Непостроенный приют для собак во Владимире подорожал на 200 млн

Кратное повышение сметы на областной собачник уже обернулось губернаторской проверкой.Уже не 40 и не 70, а все 250 млн - такова смета для областного, то есть государственного приюта для бездомных животных, первого на весь регион.
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