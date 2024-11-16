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Непостроенный приют для собак во Владимире подорожал на 200 млн

Непостроенный приют для собак во Владимире подорожал на 200 млн

Кратное повышение сметы на областной собачник уже обернулось губернаторской проверкой.Уже не 40 и не 70, а все 250 млн - такова смета для областного, то есть государственного приюта для бездомных животных, первого на весь регион.

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Наталья Котельникова
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