ФСБ задержала 134 жителей разных городов за модернизацию оружия и изготовление боеприпасов в подпольных мастерских.
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ГМ
Георгий Мокрушин
Спасибо за службу!
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12 час.
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ФСБ задержала 134 жителей разных городов за модернизацию оружия и изготовление боеприпасов в подпольных мастерских.
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