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Екатеринбург и мир

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ФСБ задержала 134 жителей разных городов за модернизацию оружия и изготовление

ФСБ задержала 134 жителей разных городов за модернизацию оружия и изготовление боеприпасов в подпольных мастерских.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Мокрушин
Спасибо за службу!
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