Российский военный спутник «Космос-2612» в октябре 2026 года выполнил серию маневров, после которых его орбита оказалась близка к орбите коммерческого радиолокационного аппарата ICEYE-X36.
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