История и археология: Как княгиня Юсупова высмеяла жену Николая II: Почему ненавидели друг друга две самые влиятельные женщины царской России

Их отношения не сложились с самого начала. Остроумная, утонченная, интеллектуально развитая княгиня Юсупова, считавшаяся одной из самых влиятельных женщин царской России, с подозрением относилась к замкнутой, чрезвычайно религиозной и чопорной немке, которую Николай II взял себе в жены.