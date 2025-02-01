История и археология: Как княгиня Юсупова высмеяла жену Николая II: Почему ненавидели друг друга две самые влиятельные женщины царской России

Их отношения не сложились с самого начала. Остроумная, утонченная, интеллектуально развитая княгиня Юсупова, считавшаяся одной из самых влиятельных женщин царской России, с подозрением относилась к замкнутой, чрезвычайно религиозной и чопорной немке, которую Николай II взял себе в жены.
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