8 самых красивых водных ландшафтов мира

Когда вы слышите слово «ландшафт», что приходит вам на ум? Горы, холмы или сельская местность? На самом деле, ландшафт в более широком смысле означает «все видимые объекты определенной территории», которые включают водоемы, такие как реки, озера, пруды и море.
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