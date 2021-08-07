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Норвежские гандболистки не поприветствовали судей после матча с Россией на Олимпиаде-2020

Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон и игроки команды Нора Мёрк и Стине Офтедаль после поражения от команды России (26:27) в полуфинале Олимпийских игр – 2020 в Токио не поприветствовали судей после окончания матча.

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