Россиянам нельзя в Израиль: МИД РФ сделал заявление о тревожной ситуации на Ближнем Востоке

МИД РФ предостерег россиян от поездок в Израиль и Ливан из-за нестабильной обстановки в регионе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала воздержаться от визитов туда, кроме случаев крайней необходимости.
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