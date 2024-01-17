Мир с Украиной и вечеринка. Что сказал Путин на встрече с главами муниципалитетов

Путин встретился с главами российских муниципалитетов 16 января и сделал ряд важных заявлений Президент России Владимир Путин 16 января встретился с главами российских муниципалитетов, которые участвовали в форуме "Малая родина — сила России", мероприятие длилось два часа, его транслировали федеральные СМИ.