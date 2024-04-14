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Арестович: США останавливают военную помощь Украине для принуждения Киева к миру

Арестович: США останавливают военную помощь Украине для принуждения Киева к миру

Бывший советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) считает, что Соединенные Штаты Америки остановили военную помощь Украине с целью принудить ее к миру.

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