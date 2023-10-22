Мирошник: если Украине дать ядерное оружие, то она его моментально использует

Украина в случае обладания ядерным оружием моментально его использует. Об этом в эфире "Соловьев Live" заявил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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