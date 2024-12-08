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Директ Лайн

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Календарь мероприятий для digital-специалистов: афиша событий по SEO, маркетингу, дизайну и IT

Агентство интернет-маркетинга «Директ Лайн» выпустило новый инструмент — календарь digital-мероприятий, объединяющий самые значимые события в сферах диджитал-маркетинга, дизайна, программирования, менеджмента, SEO и e-commerce.

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