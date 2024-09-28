Россия не сможет объединиться с ХАМАС в борьбе с США, заявил Кургинян

Россия не сможет обрести надежного союзника в борьбе с США в лице палестинского движения ХАМАС, так как его нельзя считать независимым от Запада, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 сентября в программе «Право знать» на ТВЦ.
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