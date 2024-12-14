В субботу немного юмора. Эволюция гаджетов. Маска для лица для разговоров по телефону, 1960-е годы.
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В субботу немного юмора. Эволюция гаджетов. Маска для лица для разговоров по телефону, 1960-е годы.