Коммуналка в Омской области подорожает до 16,1%. Такой индекс роста цен на услуги ЖКХ установили региональные власти.
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Коммуналка в Омской области подорожает до 16,1%. Такой индекс роста цен на услуги ЖКХ установили региональные власти.