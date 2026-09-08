Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 724 подписчика

Сургутская резня: Мигрант разделывал тушу животного бензорезом напротив мэрии. Потом этим будут кормить русских?

Сургутская резня: Мигрант разделывал тушу животного бензорезом напротив мэрии. Потом этим будут кормить русских?

Сцена из хоррора в центре Сургута попала на видео: иностранный специалист разделывал тушу напротив мэрии и взорвал соцсети.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя