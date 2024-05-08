Доллар сохраняет своё доминирующее положение в мировой торговле

Несмотря на широкомасштабные глобальные потрясения и возрастание геополитических рисков, а также движение некоторых государств к отказу от использования американской валюты в своих финансовых операциях, доллар США продолжает играть ключевую роль в международной торговле.
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