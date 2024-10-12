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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куман про 1:1 с Венгрией: «У Нидерландов не получалось находить свободные зоны между линиями. Не сохраняешь терпение – проблемы гарантированы» 

Нидерланды сравняли счет на 83-й минуте после того, как 4 минутами ранее защитник «оранжевых» Вирджил ван Дейк получил красную карточку.

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