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Газета.ру

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В Японии чиновник крал использованные средства гигиены из женского туалета

В Японии чиновник крал использованные средства гигиены из женского туалета

В японской префектуре Киото 62-летний чиновник добровольно ушел в отставку после того, как его уличили в неоднократных проникновениях в женский туалет на работе и краже использованных гигиенических средств, пишет Tokyoreporter.

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