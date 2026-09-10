В Японии чиновник крал использованные средства гигиены из женского туалета

В японской префектуре Киото 62-летний чиновник добровольно ушел в отставку после того, как его уличили в неоднократных проникновениях в женский туалет на работе и краже использованных гигиенических средств, пишет Tokyoreporter.
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