Геополитический гамбит Аргентины

Решение XV саммита БРИКС в ЮАР в августе 2023 года расширить состав этого объединения, пригласив в него шесть новых членов — Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, — стало ответом на настойчивое стремление большой группы развивающихся государств (порядка 30) присоединиться к «пятерке».