ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Видимо не брат поляк украинцу.... А на что Плесень Зеленьский рассчитывал?Драка за еду: поч...
  • Владимир
    Это ошибка президента.... Нужно было танками всю эту толпу в асфальт закатать... Когда то в стране Уз... была на подо...«Если бы мы задав...
  • Георгий Михалев
    Пристрелили мирных граждан, наверное на  охоту шли.СКР: трое напавши...

Геополитический гамбит Аргентины

Геополитический гамбит Аргентины

Решение XV саммита БРИКС в ЮАР в августе 2023 года расширить состав этого объединения, пригласив в него шесть новых членов — Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, — стало ответом на настойчивое стремление большой группы развивающихся государств (порядка 30) присоединиться к «пятерке».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх