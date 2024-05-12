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Мишустин предложил Дегтяреву возглавить Минспорт

Мишустин предложил Дегтяреву возглавить Минспорт

Предложение о назначении губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ было выдвинуто премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Работал Дектярёв и хорошо работал - на кой хрен надо было сдёргивать? Смотри ка то, что спорт важнее? Спорт, где все &quot;наши&quot; спортсмены готовы подпрыгтвать в растопырку без флага России, лишь бы на тусовочке побывать.
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