Предложение о назначении губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ было выдвинуто премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Мишустин предложил Дегтяреву возглавить Минспорт
Комментарии
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Natalia Ivanova
Работал Дектярёв и хорошо работал - на кой хрен надо было сдёргивать? Смотри ка то, что спорт важнее? Спорт, где все "наши" спортсмены готовы подпрыгтвать в растопырку без флага России, лишь бы на тусовочке побывать.
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