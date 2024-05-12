Мишустин предложил Дегтяреву возглавить Минспорт

Natalia Ivanova

Работал Дектярёв и хорошо работал - на кой хрен надо было сдёргивать? Смотри ка то, что спорт важнее? Спорт, где все "наши" спортсмены готовы подпрыгтвать в растопырку без флага России, лишь бы на тусовочке побывать.