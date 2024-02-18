Чистилище под Часовым Яром: Укровермахт окончательно потерял волю к сопротивлению

Наши штурмовики ворвались в Красное и ведут бои за «хребет», за которым находится очередная «фортеця» В то самое время, когда все внимание справедливо приковано к битве за Авдеевку, севернее — на Артемовском участке фронта — происходят важные изменения.
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