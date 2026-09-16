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Царьград

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"Макларен" объявил о старте сезона "Формулы-1" 2027 в марте

"Макларен" объявил о старте сезона "Формулы-1" 2027 в марте

Чемпионат "Формулы-1" 2027 стартует с Гран-при Бахрейна 12-14 марта. В календаре 24 этапа в 22 странах.

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