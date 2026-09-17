📑 В Крыму хотят увеличить срок кредитных каникул для МСП до 18 месяцев Комитет Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике предложил продлить кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса в период ЧС — с 6 до 18 месяцев.
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