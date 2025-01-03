Новогодний букет: что цвете в Крыму в начале января.Все растения, цветущие в Крыму зимой, делятся на две группы, рассказал РИА Новости Крым доцент кафедры паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им.
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