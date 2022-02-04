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Посол Хохоликов: Россия готова поддержать развитие проектов в странах Центральной Америки

Посол Хохоликов: Россия готова поддержать развитие проектов в странах Центральной Америки

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Россия готова своевременно отвечать на новые запросы центральноамериканских стран и поддерживать их в реализации масштабных инфраструктурных проектов с использованием собственных технологий, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

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