Посол Хохоликов: Россия готова поддержать развитие проектов в странах Центральной Америки

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Россия готова своевременно отвечать на новые запросы центральноамериканских стран и поддерживать их в реализации масштабных инфраструктурных проектов с использованием собственных технологий, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
Популярные статьи
- «Чем меньше экономическая мощь, тем громче квакает лягушка»: профессор Соловей уверен, что Россия «от балды» выдвинула Западу ультиматум
- Смертельно больной российский генерал спас Курилы от японского вторжения в 1992 году. ГЕРОЙ о котором все забыли (2022)
- Тель-Авив ДOБOMБИЛCЯ! Израиль умоляет Россию выключить РЭБы в Сирии (2022)
Свежие комментарии