Посол Хохоликов: Россия готова поддержать развитие проектов в странах Центральной Америки

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Россия готова своевременно отвечать на новые запросы центральноамериканских стран и поддерживать их в реализации масштабных инфраструктурных проектов с использованием собственных технологий, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.