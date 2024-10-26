Автомобиль ВАЗ 12-й модели сгорел в результате сварочных работ в Бутовском Межгорье Башкирии

В результате несчастного случая, произошедшего во время сварочных работ на автомобиле ВАЗ 12-й модели в Бутовском районе Межгорья Республики Башкортостан, транспортное средство было полностью уничтожено пожаром.
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