БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КРУЧЕ СССР: ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ

КРУЧЕ СССР: ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ

ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ ЦАРЬГРАД СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Вернувшись в Москву весной 1992 года из Шри-Ланки, где был заведующим бюро ТАСС, я был шокирован видом длиннющих рядов одичалых, торгующих своими пожитками людей вдоль всей Тверской улицы в центре Москвы.

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