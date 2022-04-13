КРУЧЕ СССР: ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ

ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ ЦАРЬГРАД СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Вернувшись в Москву весной 1992 года из Шри-Ланки, где был заведующим бюро ТАСС, я был шокирован видом длиннющих рядов одичалых, торгующих своими пожитками людей вдоль всей Тверской улицы в центре Москвы.