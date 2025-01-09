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Президент Мексики предложила переименовать Северную Америку в Мексиканскую

Президент Мексики предложила переименовать Северную Америку в Мексиканскую

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на высказанное желание избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский предложила называть Американский континент Мексиканским.

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