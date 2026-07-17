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Нижегородская правда

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В Ленобласти мужчина провалился в дупло дерева на высоте четырёх метров

Утром 17 июля экстренные службы города Луга получили тревожный вызов: мужчина провалился в дупло большого клёна, растущего на улице Гагарина и провёл там больше суток, не имея возможности выбраться самостоятельно.

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