Невыполнимый приказ: Британские союзники с удовольствием обнародовали секреты Трампа

Дональд Трамп дал обещание накрыть Америку «золотым куполом» в самое ближайшее время REUTERS Британское издание Guardian с нескрываемым злорадством рассказало своим читателям о том, что Пентагон, как бы не старался, не сможет выполнить приказ своего главнокомандующего.
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