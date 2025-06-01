Добрый Мир
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Добрый Мир

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Невыполнимый приказ: Британские союзники с удовольствием обнародовали секреты Трампа

Невыполнимый приказ: Британские союзники с удовольствием обнародовали секреты Трампа

Дональд Трамп дал обещание накрыть Америку «золотым куполом» в самое ближайшее время REUTERS Британское издание Guardian с нескрываемым злорадством рассказало своим читателям о том, что Пентагон, как бы не старался, не сможет выполнить приказ своего главнокомандующего.

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Комментарии
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Лев Добрый
Дональд, совет вам, таких друзей, как такса, за хрень, да в сарай, самое то для предателей!🤠😜👈👍🤪
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12 час.
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