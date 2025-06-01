Невыполнимый приказ: Британские союзники с удовольствием обнародовали секреты Трампа

Дональд Трамп дал обещание накрыть Америку «золотым куполом» в самое ближайшее время REUTERS Британское издание Guardian с нескрываемым злорадством рассказало своим читателям о том, что Пентагон, как бы не старался, не сможет выполнить приказ своего главнокомандующего.