В Чехове загорелся грузовик с зажигалками

В Подмосковье, предварительно врезавшись в заграждение, загорелся грузовик с зажигалками Как сообщают РИА Новости, грузовой автомобиль, перевозивший бытовые зажигалки, загорелся после ДТП на Симферопольском шоссе в районе Чехова, Московская область.