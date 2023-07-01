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  • Ольга
    👍👍👍В себя уже придит...
  • Ольга
    Некоторые хитросделанные "авторы" в последнее время стали прибегать к такой же хитросделанной схеме - совмещают в одн...В себя уже придит...
  • Серж Южанин
    .Немного о Польше

Появились кадры с последствиями удара по левобережной части Антоновского моста, где укрывался противник

Появились кадры с последствиями удара по левобережной части Антоновского моста, где укрывался противник

Несколько недель назад на левом берегу реки Днепр в районе дач у остатков Антоновского моста неподалеку от города Алешки в Херсонской области ВСУ создали небольшой плацдарм, на котором пытались удержаться ориентировочно 70 украинских военнослужащих.

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