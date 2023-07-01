Появились кадры с последствиями удара по левобережной части Антоновского моста, где укрывался противник

Несколько недель назад на левом берегу реки Днепр в районе дач у остатков Антоновского моста неподалеку от города Алешки в Херсонской области ВСУ создали небольшой плацдарм, на котором пытались удержаться ориентировочно 70 украинских военнослужащих.