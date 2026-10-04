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Газета.ру

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На выборах президента Республики Сербской предварительно побеждает Минич

На выборах президента Республики Сербской предварительно побеждает Минич

Победу на выборах президента Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины), по предварительным результатам, одерживает действующий глава ее правительства Саво Минич, заявил пресс-секретарь правящей партии «Союз независимых социал-демократов» РС Радован Ковачевич.

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