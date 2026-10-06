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Царьград

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Водитель ВАЗа погиб, врезавшись в фуру на трассе под Челябинском

Водитель ВАЗа погиб, врезавшись в фуру на трассе под Челябинском

В Кунашакском районе Челябинской области утром 6 октября «ВАЗ-2114» врезался в стоявший на обочине грузовик Scania, водитель легковушки 2006 года рождения погиб на месте.

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