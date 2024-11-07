Юлия Хлынина развелась с миллионером и закрутила новый роман? Актриса утопает в объятиях коллеги

В 2020 году Юлия Хлынина вышла замуж за миллионера Алексея Милевского. Актриса не рассказывала, что развелась, но, судя по всему, она уже свободна — ее засняли на премии с актером.
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