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Маск призвал освободить Ле Пен

Маск призвал освободить Ле Пен

Лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, осужденную во Франции за растрату средств Европарламента, призвал освободить американский предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск 3 апреля в соцсети X.

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