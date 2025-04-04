Маск призвал освободить Ле Пен

Лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, осужденную во Франции за растрату средств Европарламента, призвал освободить американский предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск 3 апреля в соцсети X.
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