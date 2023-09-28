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Современное искусство

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Впечатляющие пейзажи озера Байша

Впечатляющие пейзажи озера Байша

Расположенное в уезде Хабахэ, посреди пустыни, озеро Байша находится на высоте 650 метров над уровнем моря, его длина с юга на север составляет 2100 метров, а ширина с запада на восток - 1300 метров, водная поверхность занимает около 10 гектаров.

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