Впечатляющие пейзажи озера Байша

Расположенное в уезде Хабахэ, посреди пустыни, озеро Байша находится на высоте 650 метров над уровнем моря, его длина с юга на север составляет 2100 метров, а ширина с запада на восток - 1300 метров, водная поверхность занимает около 10 гектаров.