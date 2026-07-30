Дональд Туск: упавшая ракета является российской, но её целью не была Польша Упавшая в Люблинском воеводстве ракета якобы является российской, но её целью не была По.
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Дональд Туск: упавшая ракета является российской, но её целью не была Польша Упавшая в Люблинском воеводстве ракета якобы является российской, но её целью не была По.
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