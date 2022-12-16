Товарищеские матчи. «ПСЖ» сыграет с «Парижем», «Ливерпуль» против «Милана»

Товарищеские матчи. «ПСЖ» сыграет с «Парижем», «Ливерпуль» против «Милана»

Европейские клубы проводят товарищеские матчи во время паузы на ЧМ-2022. Товарищеские матчи ПСЖ Франция – Париж Франция Дата проведения 16 декабря, 13.

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