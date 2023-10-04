В России закончились рабочие руки

Портал по поиску работы "Работа.ру" с помощью своего нового опроса в лишний раз подтвердил, что в России сейчас ощущается сильный "кадровый голод" - об этом заявило 91% опрошенных представителей российских компаний.
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