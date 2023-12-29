Макс Ферстаппен назвал, в чём Red Bull должен стать лучше

Getty Images / Red Bull Content PoolВ 2023 году Макс Ферстаппен в доминирующем стиле выиграл свой третий титул чемпиона Формулы 1, а болид Red Bull Racing RB19 записал на свой счёт 21 победу в 22 прошедших гонках.
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