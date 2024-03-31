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Александр Башкуев: К истории таджикского вопроса

22 марта 2024 в подмосковном «Крокусе» случилась ужасная трагедия – группа таджикских наемников напала на мирных граждан на концерте группы «Пикник».

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Мне статья понравилась. Информация от человека, который хорошо знает историю таджиков изнутри, их отношения с соседями и отношения семейных кланов внутри страны. Только сейчас понимаю, какие мы наивные. Неужели у нас нет специалистов, которые бы могли регулировать все эти потоки. Мы такие неспособные? И вроде страна не маленькая!
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12 час.
Алекс Сэм
Мне абсолютно п**** к какому клану принадлежат таджики которые въезжают в мою страну их здесь просто не должно быть. Своим работать негде.
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12 час.
ВераВерная
А вы готовы и изнутри, и снаружи эту проблему изучать? И с чего вы взяли, что автор так досконально покопался в отношениях семейных кланов? Что вы знаете об авторе данного опуса?
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11 час.

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