Александр Башкуев: К истории таджикского вопроса

Galina Bobryasheva Мне статья понравилась. Информация от человека, который хорошо знает историю таджиков изнутри, их отношения с соседями и отношения семейных кланов внутри страны. Только сейчас понимаю, какие мы наивные. Неужели у нас нет специалистов, которые бы могли регулировать все эти потоки. Мы такие неспособные? И вроде страна не маленькая!

Алекс Сэм Мне абсолютно п**** к какому клану принадлежат таджики которые въезжают в мою страну их здесь просто не должно быть. Своим работать негде.