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«Россию обломает зубы об Литву в случае нападения»

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Комментарии
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Natalija Osminina
Смешно. России делать нечего, как нападать на Литву)))
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13 час.
Sergiy Che
Ну если НАТО даст повод, конечно РФ пробьёт через Литву коридор к своей Клалининградской области, после того беспредела, что ща творит Литва... Но сама конечно ща начинать там сыр-бор не будет....
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11 час.
Natalija Osminina
Зачем говорить: если бы да кабы. Не будет такого.
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10 час.

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