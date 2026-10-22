Посол России в Черногории Александр Лукашик заявил, что обсуждать возобновление прямого авиасообщения между странами можно будет только после отмены Подгорицей санкций против Москвы.
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