Алаудинов отказал бывшим бойцам «Ахмата» в просьбе освободить их из украинского плена

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не собирается способствовать обмену чеченцев, добровольно сдавшихся в плен.
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