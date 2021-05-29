В Крыму решили выяснить ущерб экологии от водной блокады полуострова

Pixabay Председатель комитета Госсовета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов заявил, что власти региона намерены провести экспертизу экологического ущерба, нанесенного полуострову в результате водной блокады, объявленной Украиной.
Pixabay Председатель комитета Госсовета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов заявил, что власти региона намерены провести экспертизу экологического ущерба, нанесенного полуострову в результате водной блокады, объявленной Украиной.
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