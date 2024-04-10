45 минут для урока в школе недостаточно, заявила президент Российской академии образования (РАО), экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева.
В РФ предложили увеличить время школьного урока
Комментарии
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Нина Попова
Чего-то подозрение вызывают умственные способности этой женщины.
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17 час.
Ольга Заварухина
Интересно девки пляшу, кода я училась в школе. С 1962 года 1974 год нам УЧИТЕЛЯ говорили , чтобы хорошо учиться надо МНОГО ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА ДОМАШНИХ ЗАДАНИЯХ. Нас загружали по самое не могу, и учителя успевали и домашку проверить и урок новый объяснить. Но сейчас УЧИТЕЛЯ НОЮТ, что им не хватаем на все время. « ДЫГ» сами создали себе и ученикам головную боль, а теперь ЗАВЫЛИ. Так не пора ли посмотреть в « зеркало» и выпустить профессиональный учительский состав??????????
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16 час.
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