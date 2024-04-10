В РФ предложили увеличить время школьного урока

Ольга Заварухина

Интересно девки пляшу, кода я училась в школе. С 1962 года 1974 год нам УЧИТЕЛЯ говорили , чтобы хорошо учиться надо МНОГО ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА ДОМАШНИХ ЗАДАНИЯХ. Нас загружали по самое не могу, и учителя успевали и домашку проверить и урок новый объяснить. Но сейчас УЧИТЕЛЯ НОЮТ, что им не хватаем на все время. « ДЫГ» сами создали себе и ученикам головную боль, а теперь ЗАВЫЛИ. Так не пора ли посмотреть в « зеркало» и выпустить профессиональный учительский состав??????????