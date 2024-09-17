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Предупреждение Путина напугало Байдена: Почему Запад так и не выдал Украине публичное разрешение на удары вглубь России

Предупреждение Путина напугало Байдена: Почему Запад так и не выдал Украине публичное разрешение на удары вглубь России

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам двусторонней встречи в Вашингтоне не стали объявлять о снятии запрета на удары Украины по российской территории западными ракетами большой дальности.

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