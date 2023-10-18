В Думе предложили увеличить отпуск на неделю для работающих пенсионеров

Депутаты от ЛДПР внесли законопроект в Государственную Думу, предлагая увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста на неделю, сообщают «Известия».
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